МИД Египта: Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

Египет надеется на дальнейшее расширение отношений дружбы и сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации пресс-секретаря Министерства иностранных дел Египта Тамим Халлаф на его странице в соцсети Х по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана.

"Египет выражает свои искренние поздравления правительству и народу дружественного Азербайджана по случаю Дня восстановления независимости. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление прочных уз дружбы и тесного сотрудничества между нашими странами", - написал он.