МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Как передает Report, в публикации в социальной сети "Х" говорится:

"27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - мы вспоминаем и скорбим о жертвах одного из самых ужасных злодеяний в истории человечества. Мы солидарны в борьбе против религиозной и этнической ненависти, геноцида и преступлений против человечности, выступаем против всех форм антисемитизма, ксенофобии и проявлений нетерпимости".