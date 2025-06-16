О нас

Граждане России, Беларуси и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Граждане России, Беларуси и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан Четыре гражданина Беларуси, включая троих взрослых и одного ребенка, были эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".
В регионе
16 июня 2025 г. 20:16
Граждане России, Беларуси и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Граждане России, Беларуси, Испании и других стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

Как сообщает Report со ссылкой на южное бюро, граждане России, Беларуси, Испании и ряда других стран были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пропускной пункт "Астара" небольшими группами.

Среди эвакуированных преобладают граждане Российской Федерации.

К вечеру наблюдается увеличение потока. Отмечается, что эвакуированные доставляются автобусами в аэропорт для последующего возвращения на родину. В настоящее время пограничный пункт работает в круглосуточном режиме, обеспечивая приём иностранных граждан, эвакуируемых из Ирана.

Напомним, ранее через азербайджанскую границу были эвакуированы граждане Португалии, Филиппин и Финляндии.

19:32

Четыре гражданина Беларуси, включая троих взрослых и одного ребенка, были эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".

Согласно информации южного бюро Report, в настоящее время пропускной пункт работает в круглосуточном режиме, принимая иностранцев, эвакуированных из Ирана.

Отметим, что ранее граждане Португалии, Филиппин и Финляндии были эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya, Belarus, İspaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Казахстан и Китай подписали 24 документа по итогам переговоров Токаева и Си Цзиньпина
Казахстан и Китай подписали 24 документа по итогам переговоров Токаева и Си Цзиньпина
16 июня 2025 г. 20:31
На севере Тегерана произошел взрыв
На севере Тегерана произошел взрыв
16 июня 2025 г. 20:09
Мирзоян сообщил председателю ОБСЕ об усилиях по подписанию мирного договора Азербайджаном
Мирзоян сообщил председателю ОБСЕ об усилиях по подписанию мирного договора Азербайджаном
16 июня 2025 г. 19:57
Эрдоган: Турция готова сделать все возможное для урегулирования ирано-израильского конфликта
Эрдоган: Турция готова сделать все возможное для урегулирования ирано-израильского конфликта
16 июня 2025 г. 19:52
Минздрав Ирана: В результате израильских атак не менее 1,8 тыс. человек получили ранения
Минздрав Ирана: В результате израильских атак не менее 1,8 тыс. человек получили ранения
16 июня 2025 г. 18:56
Fars: Иран готовится сильно ударить по Израилю в ответ на его атаки
Fars: Иран готовится сильно ударить по Израилю в ответ на его атаки
16 июня 2025 г. 18:38
Иран продолжит переговоры с США только в случае прекращения израильских ударов
Иран продолжит переговоры с США только в случае прекращения израильских ударов
16 июня 2025 г. 18:29
СМИ: Израиль безуспешно атаковал аэропорт Тебриза
СМИ: Израиль безуспешно атаковал аэропорт Тебриза
16 июня 2025 г. 17:37
Эрдоган и Путин обсудили ирано-израильский конфликт - ОБНОВЛЕНО
Эрдоган и Путин обсудили ирано-израильский конфликт - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2025 г. 15:32
МАГАТЭ: Радиационный фон на ядерных объектах Ирана остается в пределах нормы
МАГАТЭ: Радиационный фон на ядерных объектах Ирана остается в пределах нормы
16 июня 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi