Союз журналистов Армении осудил давление на представителей СМИ

Союз журналистов Армении выступил с заявлением на фоне случаев насилия и административного давления в стране, осудив участившиеся нападения на представителей СМИ.

Союз журналистов Армении выступил с заявлением на фоне случаев насилия и административного давления в стране, осудив участившиеся нападения на представителей СМИ.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, организация расценивает происходящее как часть кампании преследования, начавшейся в 2018 году и продолжающейся по сей день. Союз обвиняет власти в преднамеренном использовании силы, правовых механизмов и других форм давления с целью ограничения свободы слова.

Одним из самых резонансных случаев стало происшествие утром 16 июня: корреспондентка 24News Мэри Манукян освещала акцию протеста жителей села Касах (Котайкская область), когда один из полицейских ударил её локтем в бок.

Организация напомнила, что этот сотрудник — представитель спецподразделения полиции ("красный берет") Александр Азарян — ранее уже проявлял агрессию. В 2023 году он применил силу против гражданского лица, но избежал ответственности.

Также Союз привёл в пример действия командира спецбатальона ереванской полиции, подполковника Айказа Джомардяна, который в 2022 году применил силу против родителей погибших военнослужащих у пантеона Ераблур. При этом он не только не был наказан, но и в 2023 году был награждён золотой медалью мэром Еревана Тиграном Авиняном.

Союз обратил внимание и на дело корреспондента "MediaHub" Ваге Макаряна, лишённого парламентской аккредитации, а также на его судебный иск по этому поводу.

Также в заявлении говорится о кампании давления и дискредитации со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, его жены Анны Акопян и руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна. По утверждению Союза, официальные лица регулярно допускают оскорбительные высказывания в адрес журналистов.

В документе подчёркивается, что подобная риторика формирует враждебную атмосферу по отношению к представителям СМИ.

Также указывается: "Классический способ заставить журналистов замолчать — это судебные процессы и чрезмерные иски о возмещении ущерба".

Примером названо недавнее заявление Пашиняна о намерении подать в суд на газету Hraparak.