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Израиль готов оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи города Актау

Израиль готов оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи города Актау Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 13:26
Израиль готов оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи города Актау

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла в социальной сети "Х".

"Мы потрясены и глубоко опечалены известием о сегодняшней авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний". Мы молимся за выздоровление выживших. От имени народа Израиля выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких.
Посольство Израиля находится в контакте с соответствующими органами власти, и мы готовы оказать любую необходимую помощь.
Пусть души погибших покоятся с миром", - написал посол.

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Версия на английском языке Israel ready to provide assistance to Azerbaijan following AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке İsrail təyyarənin qəzaya uğraması ilə əlaqədar Azərbaycana yardım göstərməyə hazırdır

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