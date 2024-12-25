Израиль готов оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи города Актау
Израиль готов оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи города АктауПосол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла в социальной сети "Х".
"Мы потрясены и глубоко опечалены известием о сегодняшней авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний". Мы молимся за выздоровление выживших. От имени народа Израиля выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких.
Посольство Израиля находится в контакте с соответствующими органами власти, и мы готовы оказать любую необходимую помощь.
Пусть души погибших покоятся с миром", - написал посол.
We are shocked and deeply saddened by the news of the Azerbaijan Airlines plane crash today. We pray for the recovery of the survivors. On behalf of the people of Israel offer our heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. The embassy of Israel is in touch… pic.twitter.com/GxxM1JGvuP