Израиль готов оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи города Актау

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла в социальной сети "Х".

"Мы потрясены и глубоко опечалены известием о сегодняшней авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний". Мы молимся за выздоровление выживших. От имени народа Израиля выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких.

Посольство Израиля находится в контакте с соответствующими органами власти, и мы готовы оказать любую необходимую помощь.

Пусть души погибших покоятся с миром", - написал посол.