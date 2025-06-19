МИД Армении завершил покупку нового здания в Брюсселе

Министерство иностранных дел Армении завершило покупку нового здания в Брюсселе.

Министерство иностранных дел Армении завершило покупку нового здания в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генсек МИД Давид Карапетян в соцсетях.

Посольство находится на улице Рю д"Арлон (в элитном квартале Леопольд в центре Брюсселя).

Это здание, построенное в 1866-1870 годах, ранее принадлежавшее Союзу предпринимателей Бельгии, находится недалеко от штаб-квартиры Еврокомиссии, Европарламента и других межгосударственных структур. В округе также находится множество других иностранных посольств.

Здание было приобретено за 4,3 млн евро.

Ранее, решением правительства, МИД Армении также приобрел новое здание для посольства в Лондоне.