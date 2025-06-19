О нас

Мамед Талыбов: Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе

Мамед Талыбов: Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе
Бизнес
19 июня 2025 г. 10:59
Мамед Талыбов: Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе

Азербайджан и Мексика активизируют усилия по развитию экономических и инвестиционных отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов заявил в интервью телеканалу Canal6.

По его словам, между Баку и Мехико уже установлено тесное сотрудничество в сфере культуры, туризма и климатической повестки. "Мексика принимала активное участие в климатической конференции COP29 в Баку. Сейчас мы сосредоточены на поиске проектов и возможностей, способных придать новый импульс нашим экономическим и инвестиционным отношениям. Мы уже тесно сотрудничаем в сфере культуры и туризма, однако рассматриваем пути для более конкретных шагов, ведь существует множество направлений, где можно развивать сотрудничество", - отметил дипломат.

Отвечая на вопрос о возможной роли Азербайджана в качестве хаба для мексиканских компаний, заинтересованных в выходе на рынки Центральной Азии, Талыбов подчеркнул, что Азербайджан за последние 25-30 лет значительно изменился.

"Благодаря масштабным экономическим инициативам Азербайджан сумел изменить энергетическую и транспортную карту региона. Сегодня это признанный крупный хаб, где реализуется целый ряд масштабных проектов. У нас имеется развитая инфраструктура, высокий уровень безопасности. Стоит отметить и присутствие в стране мексиканского посольства. Все эти факторы создают прочную основу для поддержки диверсификации мексиканской экономики - задачи, которая сегодня приобретает особую актуальность", - подчеркнул Мамед Талыбов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan Meksika şirkətləri üçün regionda haba çevrilə bilər

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi