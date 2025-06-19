Мамед Талыбов: Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе

Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе

Азербайджан и Мексика активизируют усилия по развитию экономических и инвестиционных отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов заявил в интервью телеканалу Canal6.

По его словам, между Баку и Мехико уже установлено тесное сотрудничество в сфере культуры, туризма и климатической повестки. "Мексика принимала активное участие в климатической конференции COP29 в Баку. Сейчас мы сосредоточены на поиске проектов и возможностей, способных придать новый импульс нашим экономическим и инвестиционным отношениям. Мы уже тесно сотрудничаем в сфере культуры и туризма, однако рассматриваем пути для более конкретных шагов, ведь существует множество направлений, где можно развивать сотрудничество", - отметил дипломат.

Отвечая на вопрос о возможной роли Азербайджана в качестве хаба для мексиканских компаний, заинтересованных в выходе на рынки Центральной Азии, Талыбов подчеркнул, что Азербайджан за последние 25-30 лет значительно изменился.

"Благодаря масштабным экономическим инициативам Азербайджан сумел изменить энергетическую и транспортную карту региона. Сегодня это признанный крупный хаб, где реализуется целый ряд масштабных проектов. У нас имеется развитая инфраструктура, высокий уровень безопасности. Стоит отметить и присутствие в стране мексиканского посольства. Все эти факторы создают прочную основу для поддержки диверсификации мексиканской экономики - задачи, которая сегодня приобретает особую актуальность", - подчеркнул Мамед Талыбов.