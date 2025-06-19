Пезешкиан: Министерствам и ведомствам поручено всеми силами оказывать помощь гражданам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что все министерства и правительственные учреждения будут работать в штатном режиме для оказания поддержки гражданам страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что все министерства и правительственные учреждения будут работать в штатном режиме для оказания поддержки гражданам страны.

Как передает Report, об этом говорится в его публикации в соцсети Х.

"Дорогой народ Ирана! Всем министерствам и правительственным учреждениям поручено всеми силами и средствами помочь гражданам страны и не отказывать в каких-либо услугах. С Божьей помощью мы преодолеем эти трудные времена", - отметил он.