Пезешкиан: Министерствам и ведомствам поручено всеми силами оказывать помощь гражданам
Пезешкиан: Министерствам и ведомствам поручено всеми силами оказывать помощь гражданамПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что все министерства и правительственные учреждения будут работать в штатном режиме для оказания поддержки гражданам страны.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что все министерства и правительственные учреждения будут работать в штатном режиме для оказания поддержки гражданам страны.
Как передает Report, об этом говорится в его публикации в соцсети Х.
"Дорогой народ Ирана! Всем министерствам и правительственным учреждениям поручено всеми силами и средствами помочь гражданам страны и не отказывать в каких-либо услугах. С Божьей помощью мы преодолеем эти трудные времена", - отметил он.
ملت عزیز ایران! همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مأموریت یافته اند با تمام توان و امکانات پابه پای صبوری و همراهی شما #برای_ایران از هیچ خدمتی دریغ نورزند. به لطف خدا و به مدد همدلی و انسجام از این روزهای سخت و دشوار عبور خواهیم کرد.