Глава МИД: Азербайджан намерен продолжать сотрудничество с НАТО

Азербайджан намерен продолжать плодотворное сотрудничество с НАТО, которое осуществлялось в рамках программы "Партнерство во имя мира".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Рад участвовать в мероприятии, посвященном 75-летию НАТО, организованном президентом США Джо Байденом. У нас с альянсом налажено плодотворное сотрудничество в рамках программы Партнерство ради мира (Partnership for Peace), с нетерпением ожидаем его продолжения, направленного на укрепление международной безопасности",- отметил Байрамов.