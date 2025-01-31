Баку и НАТО обсудили планы сотрудничества на 2025 год

Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества на 2025 год.
Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал на своей странице в соцсети "Х".
"Приятно провести встречу с помощником генерального секретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге. У нас состоялась плодотворная дискуссия по партнерству Азербайджан и НАТО в рамках программы Партнерство ради мира. Мы провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества на 2025 год", - написал дипломат.
I was extremely delighted to meet with the @NATO Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, H.E. Ambassador @RugeBoris.