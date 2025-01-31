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Баку и НАТО обсудили планы сотрудничества на 2025 год

Баку и НАТО обсудили планы сотрудничества на 2025 год Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества на 2025 год.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 16:36
Баку и НАТО обсудили планы сотрудничества на 2025 год

Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества на 2025 год.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал на своей странице в соцсети "Х".

"Приятно провести встречу с помощником генерального секретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге. У нас состоялась плодотворная дискуссия по партнерству Азербайджан и НАТО в рамках программы Партнерство ради мира. Мы провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества на 2025 год", - написал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və NATO arasında 2025-ci il üçün əməkdaşlıq planları müzakirə edilib

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