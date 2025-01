Bakı və NATO arasında 2025-ci il üçün əməkdaşlıq planları müzakirə edilib

Azərbaycan və NATO arasında 2025-ci il üçün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə "X"də yazıb.

"Alyansın siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə baş katibinin müavini Boris Ruqe ilə görüşmək xoş oldu. Sülh Naminə Tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı ilə bağlı səmərəli müzakirələr, eləcə də 2025-ci il üçün əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq", - diplomat bildirib.