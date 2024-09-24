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Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме

Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел переговоры с замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой и главой агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.
В регионе
24 сентября 2024 г. 11:39
Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел переговоры с замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой и главой агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсети "Х".

Кроме того, он встретился и с руководителями ведущих энергетических, финансовых и страховых компаний США.

"Основное внимание было уделено подготовке энергосистемы Украины к зиме. Мы подробно обсудили наши планы, а также возможность реализации совместных проектов в сфере энергетики. Я благодарен за всю поддержку, оказанную нашему народу и энергетическому сектору страны", - отметил президент.

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