Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме
Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел переговоры с замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой и главой агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел переговоры с замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой и главой агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсети "Х".
Кроме того, он встретился и с руководителями ведущих энергетических, финансовых и страховых компаний США.
"Основное внимание было уделено подготовке энергосистемы Украины к зиме. Мы подробно обсудили наши планы, а также возможность реализации совместных проектов в сфере энергетики. Я благодарен за всю поддержку, оказанную нашему народу и энергетическому сектору страны", - отметил президент.
In New York, I met with executives from leading U.S. energy, finance, and insurance companies, as well as U.S. Agency for International Development Administrator @SamanthaJPower and U.S. @DepSecStateMR Richard Verma.