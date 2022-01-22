В Баку задержан совершивший наезд на сотрудников полиции наркоторговец

В Баку задержан совершивший наезд на сотрудников полиции и пытавшийся скрыться наркоторговец.

В Баку задержан совершивший наезд на сотрудников полиции и пытавшийся скрыться наркоторговец.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

20 января в полицию поступила информация о том, что в Бинагадинском районе столицы 41-летний житель Лянкярана, ранее судимый по статьям 177 (кража) и 234 (незаконный оборот наркотических средств) Вусал Гусейнов перевозит наркотики на автомобиле марки "Daewoo".

Во время задержания, проводимого сотрудниками 7-го отделения Бинагадинского РУП, подозреваемый совершил наезд на сотрудников полиции и попытался скрыться. Однако сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль, открыв огонь по колесам из служебного оружия.

При осмотре автомобиля было обнаружено большое количество психотропного вещества метамфетамина. В своих показаниях задержанный признался, что торговал наркотиками.

Собранные по делу материалы направлены в Следственный отдел Бинагадинского РУП.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.