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До 1 октября таксистам потребуется пройти полную вакцинацию

До 1 октября таксистам потребуется пройти полную вакцинацию До 1 октября в Азербайджане таксистам придется пройти полную вакцинацию, получив и вторую дозу.
Происшествия
21 сентября 2021 г. 12:28
До 1 октября таксистам потребуется пройти полную вакцинацию

До 1 октября в Азербайджане таксистам придется пройти полную вакцинацию, получив и вторую дозу.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

С 1 октября будут проводиться рейды в отношении всех водителей такси, действующих на территории страны, не имеющих паспорт COVID-19: "В сферу деятельности и услуг, где требуется вакцинация сотрудников от COVID-19 или сертификат иммунитета, входят грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси. Это отражено в приложении к Постановлению Кабинета министров страны № 229 от 26 июля 2021 года. Лица, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе водители такси, обязаны с 1 сентября привиться первой дозой против COVID-19, а с 1 октября - второй дозой или получать сертификат иммунитета против COVID-19.

Сотрудники полиции имеют право проверять наличие паспорта COVID-19 или сертификата иммунитета к COVID-19 у лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе водителей такси. Все меры направлены на защиту здоровья населения в борьбе с пандемией коронавируса и предотвращение ее последствий".

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Версия на английском языке Taxi drivers in Azerbaijan to be required COVID-19 passports from October 1
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 1-dən taksi sürücülərindən COVID-19 pasportu tələb olunacaq

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