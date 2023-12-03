Университет ADA предлагает стипендиальную программу для соотечественников в Грузии

Университет ADA, одно из ведущих высших учебных заведений Азербайджана, предлагает стипендиальную программу для соотечественников в Грузии.

Университет ADA, одно из ведущих высших учебных заведений Азербайджана, предлагает стипендиальную программу для соотечественников в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, университет объявляет стипендиальную программу на 2023-2024 учебный год для проживающих в Грузии азербайджанцев, желающих обучаться на родном языке, по специальностям "Менеджмент в образовании“ и ”Организация и методика обучения и преподавания“ на ступени магистратуры.

Студенты смогут продолжить обучение в очной и дистанционной формах в Газахском центре Университета ADA.

Прием иностранных граждан на эти специальности осуществляется путем подачи кандидатами электронной заявки в Университет ADA и участия в собеседовании. Кандидатам, успешно прошедшим собеседование, оплачиваются обучение и транспортные расходы в рамках стипендиальной программы.

Отметим, что в 2022-2023 учебном году в магистратуру Газахского центра ADA были приняты 24 грузинских азербайджанцев.

Желающие воспользоваться стипендиальной программой Университета ADA могут направить обращение на адрес электронной почты: [email protected]