Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций

Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций

Иран считает, что у стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в совместной телеконференции с министрами иностранных дел E3 и главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Новый раунд переговоров [по ядерной сделке] с США возможен лишь в том случае, если Вашингтон будет готов к справедливому, сбалансированному и взаимовыгодному соглашению", - написал Арагчи в соцсети Х по итогам беседы.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что ответственность за срыв ядерной сделки лежит исключительно на США, которые, по его словам, первыми вышли из соглашения, согласованного ЕС в 2015 году, и отказались от переговорного процесса в июне этого года, выбрав вместо этого военный сценарий.

Арагчи подчеркнул, что во время совместной телеконференции с министрами иностранных дел стран E3 (Франция, Германия, Великобритания) и Каей Каллас он призвал европейских партнеров "отказаться от устаревшей политики давления и угроз, для которых у них нет абсолютно никаких моральных и правовых оснований".