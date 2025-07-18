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Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций

Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций
Другие страны
18 июля 2025 г. 12:40
Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций

Иран считает, что у стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в совместной телеконференции с министрами иностранных дел E3 и главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Новый раунд переговоров [по ядерной сделке] с США возможен лишь в том случае, если Вашингтон будет готов к справедливому, сбалансированному и взаимовыгодному соглашению", - написал Арагчи в соцсети Х по итогам беседы.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что ответственность за срыв ядерной сделки лежит исключительно на США, которые, по его словам, первыми вышли из соглашения, согласованного ЕС в 2015 году, и отказались от переговорного процесса в июне этого года, выбрав вместо этого военный сценарий.

Арагчи подчеркнул, что во время совместной телеконференции с министрами иностранных дел стран E3 (Франция, Германия, Великобритания) и Каей Каллас он призвал европейских партнеров "отказаться от устаревшей политики давления и угроз, для которых у них нет абсолютно никаких моральных и правовых оснований".

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Версия на азербайджанском языке Abbas Əraqçi: Aİ ölkələrinin İrana qarşı sanksiyalar üçün mənəvi və hüquqi əsasları yoxdur

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