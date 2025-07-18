Кыргызстан ратифицировал договор о точке стыка госграниц с Таджикистаном и Узбекистаном

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех стран.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех стран.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года. Его цель - выполнение всех необходимых внутригосударственных процедур в соответствии с законами "О международных договорах Кыргызской Республики" и "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Законом предлагается ратифицировать договор между о точке стыка государственных границ трех государств, подписанного 31 марта 2025 года в городе Худжанд. В тот же день в дистанционном режиме президенты трех государств торжественно открыли стелу Дружбы, установленную в районе стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.