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В санкционный список ЕС попали компании из КНР, Турции и Гонконга

В санкционный список ЕС попали компании из КНР, Турции и Гонконга В рамках нового пакета санкций в отношении России Евросоюз ввключил в список ограничительных мер еще 26 компаний за обход санкций.
В регионе
18 июля 2025 г. 12:42
В санкционный список ЕС попали компании из КНР, Турции и Гонконга

В рамках нового пакета санкций в отношении России Евросоюз ввключил в список ограничительных мер еще 26 компаний за обход санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Из них 11 компаний находятся за пределами РФ – семь в Китае, три в Гонконге и четыре в Турции. Эти компании подозреваются в осуществлении поставок для российского военно-промышленного комплекса.

Таким образом, ЕС считает, что это позволит ограничить доступ Москвы к технологиям двойного назначения.

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