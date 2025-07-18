В санкционный список ЕС попали компании из КНР, Турции и Гонконга

В рамках нового пакета санкций в отношении России Евросоюз ввключил в список ограничительных мер еще 26 компаний за обход санкций.

В рамках нового пакета санкций в отношении России Евросоюз ввключил в список ограничительных мер еще 26 компаний за обход санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Из них 11 компаний находятся за пределами РФ – семь в Китае, три в Гонконге и четыре в Турции. Эти компании подозреваются в осуществлении поставок для российского военно-промышленного комплекса.

Таким образом, ЕС считает, что это позволит ограничить доступ Москвы к технологиям двойного назначения.