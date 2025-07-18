В субботу в Азербайджане осадков не ожидается

В субботу в Азербайджане осадков не ожидается

19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза, град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 36-41° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 27-32° тепла.