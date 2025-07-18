В Армении спустя 27 лет раскрыто убийство замминистра обороны

В Армении спустя 27 лет раскрыто убийство замминистра обороны Ваграма Хорхоруни.

В Армении спустя 27 лет раскрыто убийство замминистра обороны Ваграма Хорхоруни.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

По данным СК, три человека обвиняются в совершении преступления.

Организатором и соучастником был некто С.А., который пошел на этот шаг из корыстных целей. Он обещал двум своим сообщникам $10 тыс. и $15 тыс., и вместе они в назначенный день – 10 декабря 1998 г., дождавшись Хорхоруни, застрелили его у подъезда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа из сотрудников Министерства внутренних дел и национальной безопасности Армении.

В настоящее время С.А. задержан.