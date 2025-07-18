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В Агдаме сдан в эксплуатацию ясли-детский сад номер 1

В Агдаме сдан в эксплуатацию ясли-детский сад номер 1 18 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдаме яслей-детского сада номер 1 на 160 мест.
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 12:51
В Агдаме сдан в эксплуатацию ясли-детский сад номер 1

18 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдаме яслей-детского сада номер 1 на 160 мест.

Как сообщает Report, здание также построено в рамках реализации "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Строительство яслей-детского сада началось в феврале прошлого года. В феврале нынешнего года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ.

В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь имеются игровые комнаты и спальни, музыкальный, танцевальный и спортивный залы.

На освобожденных от оккупации землях, наряду с размещением населения, также ведется последовательная работа по строительству дошкольных воспитательных учреждений. Такие проекты являются составной частью проводимых на этих территориях строительно-восстановительных работ.

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Версия на английском языке ФотоNursery-kindergarten No. 1 inaugurated in Aghdam city
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam şəhərində 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilib

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