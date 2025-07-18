Верховный комиссар ООН призывает к ответственности за столкновения в сирийской Эс-Сувейде

Верховный комиссар ООН призывает к ответственности за столкновения в сирийской Эс-Сувейде

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал от временных властей Сирии обеспечить привлечение к ответственности виновных после нескольких дней кровопролитных столкновений в южном городе Эс-Сувейда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabia.

”Это кровопролитие и насилие должны прекратиться, а защита всех людей должна стать наивысшим приоритетом”, - заявил Фолькер Тюрк и потребовал "независимого, быстрого и прозрачного расследования всех нарушений".

Напомним, что согласно последним данным в результате столкновений в Эс-Сувейда погибло около 600 человек.