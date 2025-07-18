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INTOSAI: Инициативы Азербайджана в области изменения климата и цифровых технологий заслуживают похвалы

INTOSAI: Инициативы Азербайджана в области изменения климата и цифровых технологий заслуживают похвалы Инициативы Азербайджана в области изменения климата и цифровой трансформации заслуживают похвалы.
Финансы
18 июля 2025 г. 12:49
INTOSAI: Инициативы Азербайджана в области изменения климата и цифровых технологий заслуживают похвалы

Инициативы Азербайджана в области изменения климата и цифровой трансформации заслуживают похвалы.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель председательства Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) Жорже Антонио Де Оливейра Франчиско на совместном заседании Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI).

Он отметил, что инициативы Азербайджана в области изменения климата и цифровых технологий, а также вклад в международное сотрудничество высоко оцениваются.

"Подобные платформы играют важную роль в процессе обмена опытом между высшими органами аудита и способствуют повышению эффективности их работы. Давайте продолжать сотрудничество, поощрять инновации и строить более сильное будущее для наших обществ", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке INTOSAI Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi və rəqəmsal texnologiyalar üzrə təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib

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