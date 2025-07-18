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Кобахидзе: Европейская бюрократия проводит политику шантажа против Грузии

Кобахидзе: Европейская бюрократия проводит политику шантажа против Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил европейскую бюрократию и администрацию экс-президента США Байдена в проведении целенаправленной политики давления и шантажа против страны.
В регионе
18 июля 2025 г. 12:32
Кобахидзе: Европейская бюрократия проводит политику шантажа против Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил европейскую бюрократию и администрацию экс-президента США Байдена в проведении целенаправленной политики давления и шантажа против страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, он отметил, что "Партия глобальной войны" использует бывшую администрацию Байдена для свержения правительства в Грузии и ее замены агентурным режимом, управляемым извне.

"Администрация Байдена хотела убедить грузинский народ, что нынешнее правительство отошло от западного курса. После этого руками того же народа должно было быть создано агентурное правительство, которое на второй день присоединилось бы к войне," - сказал он.

По словам Кобахидзе, грузинский народ вовремя понял это намерение и оказал еще большую поддержку правительству на парламентских выборах 2024 года.

"Общество осознало, что именно это правительство спасло страну от катастрофических последствий войны и распада. Поэтому наша политическая команда получила еще большую легитимность на выборах", - подчеркнул он.

Грузинский премьер также напомнил, что США и ЕС применили "необоснованные санкции" против Грузии, отменили соглашение о стратегическом партнерстве со страной и выдвинули беспочвенные обвинения против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Avropa bürokratiyası Gürcüstana qarşı şantaj siyasəti aparır

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