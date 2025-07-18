ЦБА ограничил срок действия лицензии компании E-manat

ЦБА ограничил срок действия лицензии компании E-manat

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил срок действия лицензии от 18 сентября 2024 года, выданной ООО Modenis - владельцу товарного знака E-manat.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, лицензия была выдана на деятельность по "эквайрингу платежных операций" и "эмиссии электронных денег и осуществлению платежных операций с использованием электронных денег".

Согласно обращению организации, пункт лицензии на оказание платежных услуг по "эмиссии электронных денег и осуществлению платежных операций с использованием электронных денег" аннулирован. Modenis продолжит деятельность в качестве платежной организации.