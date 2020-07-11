AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда

AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в субботу, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 соотечественников.

Как сообщает Report, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19).

Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.