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AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда

AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда
Инфраструктура
11 июля 2020 г. 12:20
AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в субботу, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 соотечественников.

Как сообщает Report, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19).

Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Ər-Riyaddan çarter reysi yerinə yetirdi

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