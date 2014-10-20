В Баку состоится заседание Совета по железнодорожному транспорту стран-членов СНГ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоится 61-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. Как сообщает Report cо ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, на заседании, которое пройдет 21-22 октября под председательством президента ОАО "РЖД" РФ Владимира Якунина, планируется участие руководителей железнодорожных администраций Азербайджана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированных членов совета — руководителей железных дорог Грузии, Латвии, Болгарии и Финляндии.

Также на встрече будут присутствовать представители железнодорожных администраций Литвы, Эстонии и Ирана, Исполнительного комитета СНГ.

Участники заседания рассмотрят итоги эксплуатационной работы сети железных дорог в 2014 году, взаиморасчетов между железнодорожными администрациями, нормативы графика движения поездов на 2015/2016 годы, итоги переписи грузовых вагонов и контейнеров.

Также на заседании совета планируется обсудить и принять изменения в ряд нормативных документов, вынести на утверждение положение о продлении срока службы, а также Единые требования к ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении, методические рекомендации по оценке ремонтопригодности грузовых вагонов, технологические инструкции по ремонту грузовых вагонов.