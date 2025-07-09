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Латвия ограничила госслужащим выезд в РФ и Беларусь

Латвия ограничила госслужащим выезд в РФ и Беларусь Кабинет министров Латвии утвердил порядок, который предусматривает ограничение выезда в Россию и Беларусь для лиц, имеющих значение для государственной безопасности.
Другие страны
9 июля 2025 г. 11:11
Латвия ограничила госслужащим выезд в РФ и Беларусь

Кабинет министров Латвии утвердил порядок, который предусматривает ограничение выезда в Россию и Беларусь для лиц, имеющих значение для государственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Delfi.

Документ вступит в силу 11 июля.

Как отмечается, ограничения затронут в том числе военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма (парламента), судей, дипломатов, а также работников предприятий критической инфраструктуры. Запрет не коснется случаев, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения разрешения на временный выезд из балтийской республики.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в 2024 году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей не посещать РФ. В 2024 году в среднем почти 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около 1 тыс.

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