Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака

Процесс разоружения боевиков бывшей террористической группировки РКК (Рабочая партия Курдистана) начнется на севере Ирака с 11 июля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что партия DEM сформировала делегацию для наблюдения за символической церемонией сдачи оружия в Сулеймании. В делегацию входят сопредседатели партии DEM Тюлай Хатимогуллары и Тунджер Бакирхан. Изначально церемонию планировалось показать в прямом эфире. Однако впоследствии из-за соображений безопасности было решено сделать ее закрытой. Видео с церемонии будет распространено позже.
Ожидается, что всего оружие в Ираке сдадут порядка 2 тыс. боевиков, этот процесс может занять от двух до пяти месяцев.