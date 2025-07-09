Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака

Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака

Процесс разоружения боевиков бывшей террористической группировки РКК (Рабочая партия Курдистана) начнется на севере Ирака с 11 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что партия DEM сформировала делегацию для наблюдения за символической церемонией сдачи оружия в Сулеймании. В делегацию входят сопредседатели партии DEM Тюлай Хатимогуллары и Тунджер Бакирхан. Изначально церемонию планировалось показать в прямом эфире. Однако впоследствии из-за соображений безопасности было решено сделать ее закрытой. Видео с церемонии будет распространено позже.

Ожидается, что всего оружие в Ираке сдадут порядка 2 тыс. боевиков, этот процесс может занять от двух до пяти месяцев.