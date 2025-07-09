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Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака

Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака
В регионе
9 июля 2025 г. 11:27
Названа дата начала разоружения боевиков РКК на севере Ирака

Процесс разоружения боевиков бывшей террористической группировки РКК (Рабочая партия Курдистана) начнется на севере Ирака с 11 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что партия DEM сформировала делегацию для наблюдения за символической церемонией сдачи оружия в Сулеймании. В делегацию входят сопредседатели партии DEM Тюлай Хатимогуллары и Тунджер Бакирхан. Изначально церемонию планировалось показать в прямом эфире. Однако впоследствии из-за соображений безопасности было решено сделать ее закрытой. Видео с церемонии будет распространено позже.

Ожидается, что всего оружие в Ираке сдадут порядка 2 тыс. боевиков, этот процесс может занять от двух до пяти месяцев.

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