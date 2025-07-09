О нас

Глава МИД Израиля отправляется с визитом в Австрию и Словакию

Глава МИД Израиля отправляется с визитом в Австрию и Словакию Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправляется с дипломатическим визитом в Австрию и Словакию.
Другие страны
9 июля 2025 г. 11:45
Глава МИД Израиля отправляется с визитом в Австрию и Словакию

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправляется с дипломатическим визитом в Австрию и Словакию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel и пресс-службу МИД Израиля.

Отмечается, что в рамках поездки Саар проведет переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, министром иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, а также другими высокопоставленными представителями обеих стран-членов Европейского союза.

Кроме того, в Австрии Саар встретится со своим немецким коллегой Иоганном Вадепулом.

Поездка является ответным визитом и проходит после недавнего визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнла-Райзингера в Израиль.

МИД Израиля добавляет ,Саар также планирует встретиться с представителями еврейских общин Австрии и Словакии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi