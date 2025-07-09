Глава МИД Израиля отправляется с визитом в Австрию и Словакию

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправляется с дипломатическим визитом в Австрию и Словакию.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправляется с дипломатическим визитом в Австрию и Словакию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel и пресс-службу МИД Израиля.

Отмечается, что в рамках поездки Саар проведет переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, министром иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, а также другими высокопоставленными представителями обеих стран-членов Европейского союза.

Кроме того, в Австрии Саар встретится со своим немецким коллегой Иоганном Вадепулом.

Поездка является ответным визитом и проходит после недавнего визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнла-Райзингера в Израиль.

МИД Израиля добавляет ,Саар также планирует встретиться с представителями еврейских общин Австрии и Словакии.