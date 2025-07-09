Фонд: Нужды в увеличении максимального размера ипотечных кредитов нет

В настоящее время необходимости в повышении максимальной суммы кредитов (150 тысяч манатов), выдаваемых по линии Ипотечного и Кредитного Гарантийного Фонда, нет.

В настоящее время необходимости в повышении максимальной суммы кредитов (150 тысяч манатов), выдаваемых по линии Ипотечного и Кредитного Гарантийного Фонда, нет.

Как сообщает "Report", об этом заявил глава Фонда Расим Абдуллаев.

"В настоящее время средняя сумма кредитов составляет 102 тыс. манатов. Если этот показатель приблизится к 150 тыс. манатов, мы сможем рассмотреть верхний предел кредитов. В нынешней ситуации повышение суммы, обеспеченной ипотекой, может оказать мультипликативное влияние на экономику страны и увеличить волатильность на рынке недвижимости”, - сказал Абдуллаев.

Он добавил, что Фонд стремится обеспечить доступ к ипотеке для граждан с низким и средним доходом.

“Если же кто-то хочет получить кредит на более высокую сумму или приобрести более дорогую недвижимость, он может воспользоваться внутренней ипотечной программой банков. Цель Фонда - улучшить жилищные условия большего числа граждан с помощью привлеченных ресурсов", - отметил он.

По словам Абдуллаева, текущий спрос на ипотечные кредиты на рынке составляет 1,2 млрд манатов: "Мы наблюдаем это по обращениям граждан и стараемся максимально удовлетворить этот спрос".