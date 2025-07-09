О нас

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд за 19 лет получил более 172 млн манатов прибыли

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд за 19 лет получил более 172 млн манатов прибыли Совокупная прибыль ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) за 19 лет с момента основания в 2005 году составила 172,1 млн манатов.
Финансы
9 июля 2025 г. 11:07
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд за 19 лет получил более 172 млн манатов прибыли

Совокупная прибыль ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) за 19 лет с момента основания в 2005 году составила 172,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, на 1 июля 2025 года активы ИКГФ достигли 4,2 млрд манатов, при этом совокупный капитал составил 1,28 млрд манатов. "Отношение капитала фонда к активам составляет 30,5%, что свидетельствует о его высокой капитализации", - заявил Абдуллаев.

Он отметил, что ИКГФ является единственным финансовым институтом в стране, обладающим международным рейтингом, равным суверенному рейтингу Азербайджана. "Фонд применяет единые и усовершенствованные стандарты, разработанные на основе международного опыта", - добавил он.

Напомним, что ИКЗФ создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 19 ildə 172 milyon manat mənfəət əldə edib

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
2 июля 2025 г. 18:02
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi