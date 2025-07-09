Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд за 19 лет получил более 172 млн манатов прибыли

Совокупная прибыль ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) за 19 лет с момента основания в 2005 году составила 172,1 млн манатов.

Совокупная прибыль ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) за 19 лет с момента основания в 2005 году составила 172,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, на 1 июля 2025 года активы ИКГФ достигли 4,2 млрд манатов, при этом совокупный капитал составил 1,28 млрд манатов. "Отношение капитала фонда к активам составляет 30,5%, что свидетельствует о его высокой капитализации", - заявил Абдуллаев.

Он отметил, что ИКГФ является единственным финансовым институтом в стране, обладающим международным рейтингом, равным суверенному рейтингу Азербайджана. "Фонд применяет единые и усовершенствованные стандарты, разработанные на основе международного опыта", - добавил он.

Напомним, что ИКЗФ создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".