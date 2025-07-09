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Министры иностранных дел и обороны Турции проводят переговоры в Пакистане

Министры иностранных дел и обороны Турции проводят переговоры в Пакистане Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Другие страны
9 июля 2025 г. 11:15
Министры иностранных дел и обороны Турции проводят переговоры в Пакистане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Пакистана.

В ходе визита Фидан обсудит с пакистанской стороной "все ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес".

Яшар Гюлер проведет переговоры с руководством Пакистана по вопросам обороны и безопасности.

"Визит отражает тесные и братские связи между Пакистаном и Турцией, основанные на общей истории, культуре и взаимном доверии.", - говорится в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.

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