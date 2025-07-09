Министры иностранных дел и обороны Турции проводят переговоры в Пакистане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Пакистана.
В ходе визита Фидан обсудит с пакистанской стороной "все ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес".
Яшар Гюлер проведет переговоры с руководством Пакистана по вопросам обороны и безопасности.
"Визит отражает тесные и братские связи между Пакистаном и Турцией, основанные на общей истории, культуре и взаимном доверии.", - говорится в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.