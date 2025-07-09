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На автодороге Ярдымлы-Деман-Арвана ведутся ремонтно-восстановительные работы

На автодороге Ярдымлы-Деман-Арвана ведутся ремонтно-восстановительные работы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе.
Инфраструктура
9 июля 2025 г. 11:52
На автодороге Ярдымлы-Деман-Арвана ведутся ремонтно-восстановительные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в настоящее время проводятся восстановительные работы на участке дороги с 14-го по 21-й километр, который был поврежден в результате селевых потоков.

На данном участке дороги ведется строительство нижней грани подпорной стены протяженностью 3800 пм (пикометров).

Дорога восстанавливается в соответствии с требованиями IV технической категории.

На завершающем этапе проекта будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYardımlı-Deman-Arvana avtomobil yolunda əsaslı bərpa işləri aparılır

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