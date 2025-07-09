На автодороге Ярдымлы-Деман-Арвана ведутся ремонтно-восстановительные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в настоящее время проводятся восстановительные работы на участке дороги с 14-го по 21-й километр, который был поврежден в результате селевых потоков.

На данном участке дороги ведется строительство нижней грани подпорной стены протяженностью 3800 пм (пикометров).

Дорога восстанавливается в соответствии с требованиями IV технической категории.

На завершающем этапе проекта будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.