О нас

В Азербайджане 70% ипотечных кредитов выданы по линии государства

В Азербайджане 70% ипотечных кредитов выданы по линии государства На сегодняшний день в Азербайджане выданы ипотечные кредиты на сумму 5,1 млрд манатов.
Финансы
9 июля 2025 г. 11:18
В Азербайджане 70% ипотечных кредитов выданы по линии государства

На сегодняшний день в Азербайджане выданы ипотечные кредиты на сумму 5,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, около 70% этой суммы, или 3,5 млрд манатов, были предоставлены 54,8 тыс. физическим лицам по линии Фонда (государства), а 1,6 млрд манатов - 12,9 тыс. физическим лицам в рамках внутренних ипотечных программ банков.

Абдуллаев добавил, что в первом полугодии текущего года средняя сумма выданных Фондом ипотечных кредитов составила 102 340 манатов, средняя стоимость приобретенной за счет кредитов жилой площади – 155 708 манатов, средний срок кредитования – 291 месяц, средняя процентная ставка по кредиту – 6,4%, средний ежемесячный платеж по кредиту – 727 манатов, средний возраст заемщиков – 34 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
2 июля 2025 г. 18:02
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi