В Азербайджане 70% ипотечных кредитов выданы по линии государства

На сегодняшний день в Азербайджане выданы ипотечные кредиты на сумму 5,1 млрд манатов.

На сегодняшний день в Азербайджане выданы ипотечные кредиты на сумму 5,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, около 70% этой суммы, или 3,5 млрд манатов, были предоставлены 54,8 тыс. физическим лицам по линии Фонда (государства), а 1,6 млрд манатов - 12,9 тыс. физическим лицам в рамках внутренних ипотечных программ банков.

Абдуллаев добавил, что в первом полугодии текущего года средняя сумма выданных Фондом ипотечных кредитов составила 102 340 манатов, средняя стоимость приобретенной за счет кредитов жилой площади – 155 708 манатов, средний срок кредитования – 291 месяц, средняя процентная ставка по кредиту – 6,4%, средний ежемесячный платеж по кредиту – 727 манатов, средний возраст заемщиков – 34 года.