Пользователям Apple грозит угроза из-за опасного вируса

Владельцы компьютеров Mac, выпускаемых компанией Apple, могут стать жертвами опасного вируса Xloader, который крадет личные данные из браузеров, собирает скриншоты, фиксирует нажатия клавиш на клавиатуре, а также скачивает и запускает различные файлы.

Владельцы компьютеров Mac, выпускаемых компанией Apple, могут стать жертвами опасного вируса Xloader, который крадет личные данные из браузеров, собирает скриншоты, фиксирует нажатия клавиш на клавиатуре, а также скачивает и запускает различные файлы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Forbes со ссылкой на ИБ-компанию Check Point.

"Это новая и очень опасная угроза для всех пользователей Mac", - заявил эксперт Check Point Экрам Ахмед.

По его словам, каждый владелец "яблочного" компьютера должен в обязательном порядке проверить свое устройство на наличие вредоносных программ и немедленно их удалить. Для этого необходимо зайти в папку LaunchAgents и поискать в ней потенциально зловредные файлы. В качестве примера ИБ-специалисты привели название "com.wznlVRt83Jsd.HPyT0b4Hwxh.plist" — именно такие файлы должны вызывать подозрение.