Microsoft прокомментировал масштабный сбой своих сервисов

Компания Microsoft комментируя масштабный сбой, заявила о том, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации.

Компания Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя, который затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.

"Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365. Мы по-прежнему ожидаем, что пользователи увидят улучшения по мере устранения сбоя", - сказано в сообщении.

Компания предупредила, что проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы.

В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.