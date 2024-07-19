Microsoft прокомментировал масштабный сбой своих сервисов

Компания Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя, который затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.
Сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.
"Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365. Мы по-прежнему ожидаем, что пользователи увидят улучшения по мере устранения сбоя", - сказано в сообщении.
Компания предупредила, что проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы.
В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.