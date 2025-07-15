Армения и РФ ужесточат контроль за экспортом цветов после скандала

Армения и Россия достигли договоренности об усилении фитосанитарного контроля за экспортом армянских цветов.

Армения и Россия достигли договоренности об усилении фитосанитарного контроля за экспортом армянских цветов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам глава Инспекционного органа по безопасности пищевой продукции Армении Тигран Петросян.

Ранее Россельхознадзор заявил, что выявил в цветах из Армении вредителей (трипсов).

Петросян сказал, что на протяжении многих лет часть армянских производителей осуществляла экспорт цветов через фирмы-однодневки, минуя полноценный санитарный и налоговый контроль. В ряде случаев российские компании-импортеры создавались на короткий срок, после чего закрывались, однако их учредители продолжали оформлять счета-фактуры с использованием сохранившихся печатей.

"Эти компании злоупотребляли упрощенным порядком контроля, установленным для стран ЕАЭС, избегая как налоговых обязательств, так и фитосанитарной сертификации в России. Такая практика продолжалась в течение многих лет", — отметил Петросян.

В июне этого года Россельхознадзор отклонил 78 из 80 партий армянских цветов, сославшись на несоответствие фитосанитарным требованиям. Аналогичным образом 9 из 12 проверенных в Армении производителей получили разрешение на экспорт.

Согласно новым договоренностям, фитосанитарные проверки в теплицах будут проводиться ежедневно. Об их результатах будет оперативно уведомляться российская сторона, которая будет согласовывать выпуск конкретных экспортных партий.

Согласно данным Комитета госдоходов Армении, в 2023 году объем экспорта цветов составил немногим более $15 млн, при этом свыше 90% поставок пришлись на российский рынок. Данные за 2024 год пока не опубликованы.