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Азербайджан и Ирак обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с коррупцией

Азербайджан и Ирак обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с коррупцией 15:39
Происшествия
15 июля 2025 г. 15:56
Азербайджан и Ирак обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в Баку провел встречу с председателем Верховного федерального суда Ирака Мунтером Ибрагимом Хусейном и возглавляемой им делегацией.

Как сообщает Report, Алиев поздравил Хусейна с назначением и пожелал успехов на новой должности. В ходе беседы он рассказал о реформировании прокуратуры Азербайджана, подчеркнул значимость международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе с коррупцией, и указал на важность обмена опытом.

Стороны отметили активную работу между двумя странами в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). Алиев проинформировал о готовящейся в 2026 году в Баку третьей конференции глав антикоррупционных ведомств стран ОИС.

Хусейн, в свою очередь, подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности, уделив особое внимание борьбе с коррупцией. В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения договорно-правовой базы и укрепления двусторонних связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror İraqın Ali Məhkəməsinin yeni təyin olunmuş sədri ilə görüşüb

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