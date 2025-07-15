МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов

МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в организации массового финансового мошенничества с использованием личных данных граждан.

Как сообщили Report со ссылкой на МВД, общий ущерб, причиненный гражданам, превышает 300 тыс. манатов.

Согласно информации, задержанный Эльдениз Гуламов не только похищал денежные средства с банковских счетов граждан путем фальшивых запросов, но и передавал личную информацию о гражданах в зарубежные кибербункеры.

По данным следствия, злоумышленник действовал в составе организованной группы по предварительному сговору. Данные удостоверений личности, паспортов и банковских карт Гуламов получал через различные платформы социальных сетей и мессенджеры.

Преступная деятельность группы не ограничивалась этим. Злоумышленники организовали передачу полученных документов и копий банковских карт в специальные киберхранилища, расположенные за пределами страны.

Преступная группа вела переговоры преимущественно через Facebook, Instagram и WhatsApp, представляясь представителями банковско-финансовых учреждений, ломбардов, гуманитарных организаций и государственных структур.

Также было установлено, что мошенники размещали фотографии должностных лиц азербайджанских банков на поддельных профилях, выдавая себя за них, и проводили видеозапись лиц граждан для дальнейшего использования в преступных целях.