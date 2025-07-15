О нас

МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов

МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов
Внутренняя политика
15 июля 2025 г. 15:46
МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в организации массового финансового мошенничества с использованием личных данных граждан.

Как сообщили Report со ссылкой на МВД, общий ущерб, причиненный гражданам, превышает 300 тыс. манатов.

Согласно информации, задержанный Эльдениз Гуламов не только похищал денежные средства с банковских счетов граждан путем фальшивых запросов, но и передавал личную информацию о гражданах в зарубежные кибербункеры.

По данным следствия, злоумышленник действовал в составе организованной группы по предварительному сговору. Данные удостоверений личности, паспортов и банковских карт Гуламов получал через различные платформы социальных сетей и мессенджеры.

Преступная деятельность группы не ограничивалась этим. Злоумышленники организовали передачу полученных документов и копий банковских карт в специальные киберхранилища, расположенные за пределами страны.

Преступная группа вела переговоры преимущественно через Facebook, Instagram и WhatsApp, представляясь представителями банковско-финансовых учреждений, ломбардов, гуманитарных организаций и государственных структур.

Также было установлено, что мошенники размещали фотографии должностных лиц азербайджанских банков на поддельных профилях, выдавая себя за них, и проводили видеозапись лиц граждан для дальнейшего использования в преступных целях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİN: Vətəndaşların şəxsi məlumatlarını xarici kiberbunkerlərə ötürən şəxs ifşa edilib

Экслюзивные новости

Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi