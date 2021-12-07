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Корпусы смартфонов iPhone сделают из нового материала

Корпусы смартфонов iPhone сделают из нового материала Компания Apple намерена использовать в своих будущих устройствах корпусы, изготовленные из титанового сплава.
ИКТ
7 декабря 2021 г. 13:45
Корпусы смартфонов iPhone сделают из нового материала

Компания Apple намерена использовать в своих будущих устройствах корпусы, изготовленные из титанового сплава.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сплавы этого металла гораздо устойчивее к царапинам и механическому повреждению. Вместе с тем, в Apple разрабатывают технологию, которая поможет избавиться от отпечатков пальцев на глянцевой поверхности — для этого корпус получит тонкое оксидное покрытие.

Среди гаджетов, которые скоро могут получить титановый корпус, называют планшет iPad, ноутбук MacBook и смартфон iPhone. Возможно речь идет о каких-то специальных версиях этих устройств.

Первые гаджеты Apple с титановым корпусом могут выйти уже в 2022-м. Технологию отработают на одном из будущих iPad, но не Pro, которому в следующем году инсайдеры обещают беспроводную зарядку, несовместимую с цельнометаллическим шасси.

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