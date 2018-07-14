 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вашингтон изучает возможность использования своих нефтяных резервов

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ США изучают возможность использования своих нефтяных резервов.

    Как сообщает Report со ссылкой на новостные СМИ, в настоящее время чиновники США и других западных стран изучают возможность внепланового использования запасов нефти, если наращивание добычи не предотвратит повышение цен.

    Подобные меры возможны, только если Саудовская Аравия, Россия и другие крупные поставщики не смогут восполнить продукцию из Венесуэлы и Ирана.

    Напомним, что директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль около месяца назад на частном ужине заявил, что использование запаса остается вариантом на случай сокращения уровня добычи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi