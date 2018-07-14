Вашингтон изучает возможность использования своих нефтяных резервов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ США изучают возможность использования своих нефтяных резервов.

Как сообщает Report со ссылкой на новостные СМИ, в настоящее время чиновники США и других западных стран изучают возможность внепланового использования запасов нефти, если наращивание добычи не предотвратит повышение цен.

Подобные меры возможны, только если Саудовская Аравия, Россия и другие крупные поставщики не смогут восполнить продукцию из Венесуэлы и Ирана.

Напомним, что директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль около месяца назад на частном ужине заявил, что использование запаса остается вариантом на случай сокращения уровня добычи.