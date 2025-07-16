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Пашинян: Рабочая группа Азербайджан-Россия- Армения не функционирует из-за проблем с доверием

Пашинян: Рабочая группа Азербайджан-Россия- Армения не функционирует из-за проблем с доверием Пашинян: Рабочая группа Азербайджан-Россия- Армения не функционирует из-за недоверия
В регионе
16 июля 2025 г. 13:02
Пашинян: Рабочая группа Азербайджан-Россия- Армения не функционирует из-за проблем с доверием

Трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций не действует из-за проблем с доверием.

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Формат вице-премьеров Армении, Азербайджана и России уже давно не действует по известным причинам, в том числе, из-за некоторых практических проблем, разночтений касательно трактовок имеющегося текста", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что упомянутая рабочая группа не функционирует из-за "определенного недоверия".

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Версия на английском языке Pashinyan: Azerbaijan-Russia-Armenia working group doesn't function due to trust issues
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Kommunikasiyaların açılması üzrə işçi qrupu etimadsızlıq səbəbindən fəaliyyət göstərmir

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