Определился победитель Суперлиги Азербайджана по пляжному футболу

Определился победитель Суперлиги Азербайджана по пляжному футболу

Определился победитель Суперлиги Азербайджана по пляжному футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, ВТБ, одержавший победу над "Марафоном" со счетом 7:4 в последнем туре, стал чемпионом страны.

"Марафон" же завершил соревнование на втором месте. "Чинар Зангилан", победивший "Дирчялиш" со счетом 5:4, завоевал бронзовую медаль.

Элгюн Аббаслы ("Чинар Зангилан"), забивший 13 голов, получил награду самого результативного игрока турнира. Лучшим вратарем был признан Эльчин Гасымов (ВТБ), а лучшим игроком - Орхан Мамедов ("Марафон").

Отметим, что победитель Суперлиги будет представлять Азербайджан в основном этапе "Euro Winners Cup". Серебряный призер "Марафон" примет участие в "Euro Challengers", который считается плей-оффом этого соревнования.