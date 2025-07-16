Пашинян не исключил передачу частной компании управление дорогой через Сюник

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что управление дорогой из Азербайджана в Нахчыван через Сюник может быть передано частной компании.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что управление дорогой из Азербайджана в Нахчыван через Сюник может быть передано частной компании.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

"Мы обсуждаем, например, создание некой компании, которая привлечет инвестиции. Все это хозяйство нужно создавать и управлять им. Причем все это может и должно быть собственностью Армении", - сказал он, отметив, что

По его словам, в вопросе делегирования управления сейчас есть несколько подобных случаев.

"Например, управление аэропортом "Звартноц" делегировано. Я не считаю, что здесь каким-то образом нарушены юрисдикция, территориальная целостность или юрисдикция Армении", – заметил Пашинян.

Он отметил, что также обстоят дела с управлением системой водоснабжения, железными дорогами Армении и т.д. Однако во всех перечисленных случаях эти инфраструктуры находятся в собственности Армении.

Помимо этого, Пашинян сказал, что Армения готова на упрощение режима прохождения грузов через свою территорию.

"Меня удивляет, что некоторые силы или люди пытаются выставить перезапуск железнодорожного движения через территорию Армении как трагедию. Между тем, трагедия в том, что нет транзитного железнодорожного сообщения через Армению", - подчеркнул премьер.