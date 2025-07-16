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Польша в 2024 году поставила Украине почти 300 различных бронемашин

Польша в 2024 году поставила Украине почти 300 различных бронемашин В 2024 году Польша продала Украине 295 бронемашин различных типов, 18 самоходных артиллерийских установок (CАУ) Krab, 78 гаубиц "Гвоздика" калибра 122 мм, а также 10 противотанковых орудий калибра 85 мм D-44M.
Другие страны
16 июля 2025 г. 13:43
Польша в 2024 году поставила Украине почти 300 различных бронемашин

В 2024 году Польша продала Украине 295 бронемашин различных типов, 18 самоходных артиллерийских установок (CАУ) Krab, 78 гаубиц "Гвоздика" калибра 122 мм, а также 10 противотанковых орудий калибра 85 мм D-44M.

Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал Defence24.

Отмечается, что эти числа касаются только того вооружения, которое Польша продает Украине. Информация о безвозмездных поставках оружия Киеву засекречена.

По данным портала, большинство из 295 бронемашин, проданных Украине в 2024 году, являются легкими бронемашинами Oncilla совместной польско-украинской разработки.

В 2022 году Украине были переданы еще 54 САУ Krab, способных посылать снаряды калибра 155 мм на расстояние до 40 км.

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