В Верховную раду Украины внесли постановление об отставке Шмыгаля

В Верховную раду Украины внесли проект постановления об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В Верховную раду Украины внесли проект постановления об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление, зарегистрированное на сайте Верховной рады.

Ожидается, что после увольнения Шмыгаль не покинет правительство. Он может возглавить Минобороны, а действующего министра Рустема Умерова назначат послом в США.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров страны