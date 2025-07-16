Прибыль Агентства DOST сократилась более чем в 2 раза

Прибыль Агентства DOST сократилась более чем в 2 раза

Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) завершило 2024 год с прибылью в 35 тыс. манатов, что в 2,3 раза меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет агентства.

В прошлом году доходы DOST от субсидий, полученных от правительства, составили 311,401 млн манатов (на 6,1% меньше, чем в предыдущем году), другие доходы - 35 тыс. манатов (в 2,3 раза меньше), расходы на персонал - 291,219 млн манатов (на 7,3% меньше), расходы на износ - 7,445 тыс. манатов (на 12,1% меньше), расходы на амортизацию - 2,318 млн манатов (в 2,9 раза больше), расходы на аренду - 3,624 млн манатов (на 98,9% больше), расходы на улучшение объектов аренды по краткосрочным арендам - 206 тыс. манатов (в 7,4 раза больше), другие операционные расходы - 6,017 млн манатов (на 3,8% больше), а финансовые расходы - 572 тыс. манатов (на 3,1% больше).

На 1 января этого года активы Агентства DOST составили 137,477 млн манатов, что на 6,3% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства организации увеличились на 6,8% до 127,338 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 0,3% до 10,139 млн манатов.