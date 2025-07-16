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Китай намерен углубить сотрудничество с Пакистаном

Китай намерен углубить сотрудничество с Пакистаном Китай намерен углубить сотрудничество с Пакистаном
Другие страны
16 июля 2025 г. 13:03
Китай намерен углубить сотрудничество с Пакистаном

Китай готов углубить сотрудничество с Пакистаном в области сельского хозяйства, промышленности и горнодобывающей промышленности.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхак Даром в Тяньцзине.

По словам министра, Китай "поддерживает Пакистан в проведении антитеррористических операций" и уверен, что "сделает все возможное" для обеспечения безопасности китайского персонала, проектов и учреждений в Исламабаде .

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