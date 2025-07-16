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Посол США посетит заседание суда над Нетаньяху, чтобы подчеркнуть позицию Трампа

Посол США посетит заседание суда над Нетаньяху, чтобы подчеркнуть позицию Трампа Посол США посетит заседание суда над Нетаньяху, чтобы подчеркнуть позицию Трампа
Другие страны
16 июля 2025 г. 12:51
Посол США посетит заседание суда над Нетаньяху, чтобы подчеркнуть позицию Трампа

Посол США в Израиле Майк Хакаби намерен посетить заседание суда над премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, чтобы выразить поддержку со стороны администрации Белого дома.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По информации газеты, подобный шаг дипломат объяснил дружбой Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, который назвал судебный процесс "охотой на ведьм".

"Президент предельно ясно обозначил свою позицию, не вмешиваясь в процесс или в его результаты. Трамп понимает, что все должно идти своим чередом. Но для него это личное. Он считает премьер-министра своим другом", - заявил Хакаби.

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